Атака России на Киев: один человек погиб, количество пострадавших растет
В результате массированной атаки РФ на Киев медики госпитализировали пятерых пострадавших. К сожалению, предварительно подтверждена первая жертва – погиб мужчина.
В Киеве имеем первую жертву из-за российской атаки 28 августа 2025 года.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
Предварительно погиб мужчина.
Пятерых пострадавших в результате атаки врага госпитализировали столичные медики.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко .
Уточнено по состоянию на 05:03
Восемь пострадавших в столице. Одному медики оказали помощь на месте. 7 человек – в больницах. В том числе 10-летний мальчик.