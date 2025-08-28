ТСН в социальных сетях

Атака России на Киев: один человек погиб, количество пострадавших растет

В результате массированной атаки РФ на Киев медики госпитализировали пятерых пострадавших. К сожалению, предварительно подтверждена первая жертва – погиб мужчина.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве имеем первую жертву из-за российской атаки 28 августа 2025 года.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

Предварительно погиб мужчина.

Пятерых пострадавших в результате атаки врага госпитализировали столичные медики.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко .

Уточнено по состоянию на 05:03

Восемь пострадавших в столице. Одному медики оказали помощь на месте. 7 человек – в больницах. В том числе 10-летний мальчик.

