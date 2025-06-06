- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 534
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака РФ повредила железную дорогу в Киевской области: как изменилось движение поездов (фото)
После ночной атаки россиян на Киевщине временно перенаправили поезда Трипольского направления.
Вследствие российской атаки по Украине 6 июня, повреждена железнодорожная инфраструктура Киевской области. Работы по восстановлению планируют завершить до конца суток.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
На время ремонта поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов без остановки на станции Выдубичи. Из-за этого возможны незначительные задержки.
Изменены маршруты:
№6702/01 — Подгорцы → Мироновка (вместо Киев — Мироновка)
№6724/23 — Мироновка → Подгорцы (вместо Мироновка — Киев)
№6704/03 — Подгорцы → Мироновка (вместо Киев-Волынский — Мироновка)
«Приносим извинения за временные неудобства, прилагаем все усилия, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ночной вражеской атаки», — говорится в сообщении.
Актуальную информацию о графике поездов можно найти на портале «Укрзализныци».
Российская атака на Украину 6 июня
Ночью 6 июня Россия нанесла массированный удар по территории Украины, использовав ударные дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, захватчики выпустили крылатые ракеты из акватории моря и с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
По официальным данным, противник атаковал 452-мя средствами воздушного нападения.
Ранее дочь Келлога эмоционально обратилась к отцу после обстрела Украины.