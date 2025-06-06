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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Атака РФ повредила железную дорогу в Киевской области: как изменилось движение поездов (фото)

После ночной атаки россиян на Киевщине временно перенаправили поезда Трипольского направления.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Восстановление железнодорожной инфраструктуры

Восстановление железнодорожной инфраструктуры / © "Укрзализныця"

Вследствие российской атаки по Украине 6 июня, повреждена железнодорожная инфраструктура Киевской области. Работы по восстановлению планируют завершить до конца суток.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

На время ремонта поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов без остановки на станции Выдубичи. Из-за этого возможны незначительные задержки.

Изменены маршруты:

  • №6702/01 — Подгорцы → Мироновка (вместо Киев — Мироновка)

  • №6724/23 — Мироновка → Подгорцы (вместо Мироновка — Киев)

  • №6704/03 — Подгорцы → Мироновка (вместо Киев-Волынский — Мироновка)

«Приносим извинения за временные неудобства, прилагаем все усилия, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия ночной вражеской атаки», — говорится в сообщении.

Актуальную информацию о графике поездов можно найти на портале «Укрзализныци».

Восстановление железнодорожной инфраструктуры / © "Укрзализныця"

Восстановление железнодорожной инфраструктуры / © "Укрзализныця"

Восстановление железнодорожной инфраструктуры / © "Укрзализныця"

Восстановление железнодорожной инфраструктуры / © "Укрзализныця"

Российская атака на Украину 6 июня

Ночью 6 июня Россия нанесла массированный удар по территории Украины, использовав ударные дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, захватчики выпустили крылатые ракеты из акватории моря и с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По официальным данным, противник атаковал 452-мя средствами воздушного нападения.

Ранее дочь Келлога эмоционально обратилась к отцу после обстрела Украины.

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