Атака РФ по Киеву: люди выходили из домов тогда, когда произошел взрыв - подробности

Последствия атаки на Киев 7 сентября

В ночь на 7 сентября российские дроны атаковали столицу. В Святошинском районе в результате удара по жилому дому погибли женщина и ребенок, еще одного человека ищут под завалами. Всего в Киеве известно о 17 пострадавших.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Елена Мацюцкая.

По ее словам, на месте попадания в Святошинском районе работают спасатели, полиция и медики. Дом получил значительные повреждения, сохраняется угроза обвала.

«Сейчас я нахожусь на месте соединения Шахеда в Святошинском районе. Вы можете видеть повисшие конструкции и следы пожара до сих пор. Идет дым. На месте очень много спасателей. Они разбирают конструкции. Известно о двух погибших в этом доме. Это женщина и младенец. А также сейчас ищут еще одного человека, который, вероятно, под завалами. Спасатели работают, полиция работает. Должна сказать, что в окрестных домах также построили окна. Также вот здесь можем увидеть. Люди очень напуганы, понятно», — сообщила корреспондентка с места происшествия.

По ее словам, в окрестных домах взрывной волной выбило окна. Люди напуганы, многие из них не находились в укрытиях и выбежали на улицу уже после взрыва.

«Многие из них не были в укрытии и уже выходили из домов тогда, когда произошел этот взрыв и попадание. На месте развернули штаб для того, чтобы люди могли не только выпить кофе, а также могли выяснить все вопросы по поводу их имущества, как починить, в чем именно будет помощь. В общем это была очень сложная ночь для Киева», — добавила она.

По предварительным данным, в столице зафиксированы разрушения на 11 локациях. Известно о по меньшей мере 17 пострадавших, часть из них госпитализировали. Для тушения пожаров также привлекли авиацию.

Представитель ГСЧС Павел Бытов рассказал корреспонденту, что пожар в доме Святошинского района ликвидирован, однако работы по поиску пострадавших продолжаются.

«По состоянию на сейчас в Святошинском районе у нас пожар полностью ликвидирован. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, потому что по нашей информации под завалами, вероятно, еще могут находиться люди. Количество уточняется, но мы знаем, что это может быть один или два человека. Мы будем продолжать работы, пока не убедимся, что под завалами больше никого нет», — сказал Павел Бытов.

По его словам, сейчас работы ведутся только в Святошинском районе. Также продолжается ликвидация возгорания складского здания.

«В Печерском районе, в административном здании, пожар ликвидирован, но спасатели продолжают работу: разбирают конструкции и проводят расследование, чтобы удостовериться, что огня больше нет и можно спокойно сдать объект», — добавил Бытов.

Он подтвердил погибших и пострадавших:

«К сожалению, два человека погибли — женщина и ребенок. Более 25 человек ранены по городу. Именно в этом доме погибли эти два человека. Относительно того, была ли это мать и ребенок — национальная полиция предоставит комментарии», — отметил представитель ГСЧС.

Павел Бытов также отметил опасность прямого попадания дронов:

«По моему личному мнению, это было прямое попадание дрона. То, что две стены могут спасти — это не работает, она не спасает. Надо пользоваться укрытием. Из-за прямого попадания дронов произошло разрушение конструкций — три-четыре этажа обрушились».

Спасатели продолжают поисковые работы, ликвидацию пожаров и разбор завалов, полиция документирует последствия атаки и обеспечивает безопасность жителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью враг нанес массированные удары по регионам Украины. В Киеве после обстрела РФ на одной из локаций ищут человека. Он может находиться под завалами.