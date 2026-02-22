- Дата публикации
Атака РФ по Киеву: Кличко озвучил последствия
Последствия атаки РФ есть в нескольких районах Киева.
Стали известны окончательные последствия российской атаки по Киеву . К счастью, обошлось без погибших.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Где в Киеве есть последствия удара РФ
По данным властей, в:
Днепровском районе — обломок ракеты упал вблизи подстанции скорой помощи. К счастью, без пожара, разрушений и потерпевших. Во дворе жилого дома по другому адресу обломок повредил автомобиль.
«Обломки обнаружили на открытой территории и во дворе одного из домов. И в парковой зоне напротив одной из многоэтажек», — отметил Кличко.
Святошинском районе повреждены окна в нескольких жилых домах. Потерпевших нет. Выбиты окна также в офисном помещении.
Деснянском районе – падение обломков ракеты на открытой местности.
Подольском районе обломки упали на открытой территории. Возгорание не произошло.
Напомним, россияне 22 февраля массированно ударили по Киеву. В Сети появились видео, на котором виден мощный пожар. Очевидцы сообщали, что в результате атаки РФ пылают частные дома на Софиевской Борщаговке.
Как отметил Кличко, госпитализированы двое пострадавших — женщина и ребенок. Предварительно произошло падение обломков в частном секторе.
Также в КМВА не подтвердили информацию о повреждении многоэтажного жилого дома в Святошинском районе.