Атака РФ по Киеву: качество воздуха достигло опасного уровня

Киев пережил атаку / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 28 августа, в некоторых районах Киева из-за атаки российских оккупантов зафиксировано загрязнение воздуха.

Индекс качества воздуха достиг 182, свидетельствуют данные сайта SaveEcoBot.

«Самый загрязненный воздух в Дарницком районе. Также загрязнение зафиксировано в локации Шевченковского района», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, в ночь на 28 августа россияне совершили комбинированную атаку по Киеву. Враг использовал «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылаты ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

По данным главы КМВА Тимура Ткаченко, известно о десяти погибших, среди них — ребенок.

Также известно о повреждениях более чем в 20 местах в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

По информации Воздушных сил Украины, войска РФ атаковали Украину 31 ракетой и 598 дронами. Противовоздушная оборона обезвредила 589 вражеских воздушных целей. Попадания ракет и ударных БпЛА зафиксировали на 13 локациях, а падение сбитых целей — на 26 локациях.