Атака РФ по Киевщине: есть раненый, повреждено жилье и инфраструктура
В результате очередной российской атаки на Киевскую область пострадал гражданский человек, зафиксированы повреждения жилых домов, предприятий и объектов инфраструктуры в нескольких районах региона.
Российские захватчики продолжают вести войну против мирного населения, целенаправленно атакуя критическую инфраструктуру и жилье людей.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
По информации ОВА, в результате обстрела ранения получил житель Ивано-Франковской области. Во время атаки мужчина находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины.
«Пострадавший госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметили в администрации.
Также зафиксирован ряд повреждений в разных районах области. В Вышгороде взрывной волной выбило окна в многоэтажном жилом доме.
В Бориспольском районе повреждены помещения производственного предприятия и два автомобиля. В Бучанском районе из-за атаки возник пожар на территории строительства.
Кроме того, в Обуховском районе получили повреждения помещения коммунального предприятия одной из общин.
В Киевской ОВО отмечают, что воздушная тревога продолжается, и призывают жителей региона оставаться в укрытиях и заботиться о собственной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 27 декабря прозвучали взрывы во время ракетной опасности.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 27 декабря совершают атаку на Украину ракетами типа «Калибр».