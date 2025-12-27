Атака РФ по Киевщине: есть раненый, повреждено жилье и инфраструктура

Враг атакует Киев / © Associated Press

Реклама

Российские захватчики продолжают вести войну против мирного населения, целенаправленно атакуя критическую инфраструктуру и жилье людей.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

По информации ОВА, в результате обстрела ранения получил житель Ивано-Франковской области. Во время атаки мужчина находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины.

Реклама

«Пострадавший госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметили в администрации.

Также зафиксирован ряд повреждений в разных районах области. В Вышгороде взрывной волной выбило окна в многоэтажном жилом доме.

В Бориспольском районе повреждены помещения производственного предприятия и два автомобиля. В Бучанском районе из-за атаки возник пожар на территории строительства.

Кроме того, в Обуховском районе получили повреждения помещения коммунального предприятия одной из общин.

Реклама

В Киевской ОВО отмечают, что воздушная тревога продолжается, и призывают жителей региона оставаться в укрытиях и заботиться о собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 27 декабря прозвучали взрывы во время ракетной опасности.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 27 декабря совершают атаку на Украину ракетами типа «Калибр».