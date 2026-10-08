Атака РФ на Киевщину: поврежден дом, горело складское здание и грузовик

Столб дыма

Реклама

В результате очередной вражеской атаки в Киевской области повреждены гражданские объекты и возникли пожары. К счастью, обошлось без погибших или пострадавших.

О последствиях атаки сообщил руководитель Киевской ОВ Тимур Ткаченко.

Реклама

В Бучанском районе поврежден частный жилой дом — в доме изуродованы кровля и потолок.

Реклама

«Люди не пострадали», — отметил он.

Кроме того, в районе загорелось складское здание. Пожар продолжают ликвидировать.

Еще один пожар возник в Белоцерковском районе — там загорелся грузовой автомобиль. Машина полностью сгорела, однако спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Информация о других последствиях вражеской атаки уточняется.

Реклама

По данным СМИ, на Житомирской трассе «прилет» по логистическому центру АТБ.

В Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки повреждены складские помещения и возник пожар. В результате удара пострадали три человека.

Одного пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Еще двум людям медики оказали помощь прямо на месте происшествия.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать пожар. К работе привлечены все необходимые оперативные службы.

Реклама

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ зафиксировали падение обломков в нескольких районах города. В одном из случаев возник пожар, также есть повреждение гражданской инфраструктуры. Власти сообщили о первых последствиях удара и призвали жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Новости партнеров