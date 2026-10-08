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Атака РФ на Киевщину: поврежден дом, горело складское здание и грузовик
Из-за удара РФ по Киевщине обошлось без жертв.
В результате очередной вражеской атаки в Киевской области повреждены гражданские объекты и возникли пожары. К счастью, обошлось без погибших или пострадавших.
О последствиях атаки сообщил руководитель Киевской ОВ Тимур Ткаченко.
В Бучанском районе поврежден частный жилой дом — в доме изуродованы кровля и потолок.
«Люди не пострадали», — отметил он.
Кроме того, в районе загорелось складское здание. Пожар продолжают ликвидировать.
Еще один пожар возник в Белоцерковском районе — там загорелся грузовой автомобиль. Машина полностью сгорела, однако спасателям удалось ликвидировать возгорание.
Информация о других последствиях вражеской атаки уточняется.
По данным СМИ, на Житомирской трассе «прилет» по логистическому центру АТБ.
В Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки повреждены складские помещения и возник пожар. В результате удара пострадали три человека.
Одного пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Еще двум людям медики оказали помощь прямо на месте происшествия.
В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать пожар. К работе привлечены все необходимые оперативные службы.
Напомним, в Киеве в результате атаки РФ зафиксировали падение обломков в нескольких районах города. В одном из случаев возник пожар, также есть повреждение гражданской инфраструктуры. Власти сообщили о первых последствиях удара и призвали жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.