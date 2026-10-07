- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 2 мин
Атака РФ на Киевщину: горел центр реабилитации птиц "Усадьба Нюшаник" (видео)
В результате попадания в реабилитационный центр в Вышгородском районе полностью уничтожен птичий стационар с птицами и котом, запасы кормов и оборудования.
Из-за ударов РФ в Вышгородском районе Киевской области горел центр реабилитации птиц «Усадьба Нюшаник».
О попадании сообщила соучредитель центра Ирина Снопко в Facebook.
«У нас попадание. Сгорел птичий стационар, курятник, перепелятник. Имелись птицы и кот. А еще все оборудование и корма», — написала Ирина Снопко и добавила видео пылающего здания.
«Усадьба Нюшаник» — известный центр, где реабилитируют хищных и водоплавающих птиц — аистов, лебедей, сов, ястребов, пустельщиков, а также консультируют граждан по спасению птиц. Птицы, которые не могут самостоятельно выжить в дикой природе из-за тяжелых травм, остаются в доме на постоянное проживание.
В «Усадьбе Нюшаник», в частности, спасли краснокнижного орлана-белохвоста, обнаруженного прохожими в Обуховском районе Киевщины, и аистом Катюшкой, которую отец Грицик выбрасывал из гнезда.
Массированная атака РФ на Украину 7 октября
Напомним, в ночь на 7 октября российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку ракетами и дронами на ряд регионов Украины. Под ударами оказались Киев и область, Кременчуг, Запорожье, Днепр и область, Кировоград и Прилуки на Черниговщине. ПВО обезвредило 161 воздушную цель, однако зафиксировано попадание на 18 локациях.
В Киеве последствия ударов есть в четырех районах: в Оболонском и Шевченковском — нежилая застройка, в Подольском загорелось офисно-складское здание, а в Дарницком из-за падения обломков на территории гаражного кооператива погибли два человека.
В Киевской области в Обуховском районе повреждены склады, а в результате попадания в центре реабилитации птиц «Усадьба Нюшаник» сгорел стационар с птицами и животными.