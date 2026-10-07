Атака РФ на Киевщину: горел центр реабилитации птиц "Усадьба Нюшаник" (видео)

Горелая «Усадьба Нюшаник» / © из соцсетей

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Из-за ударов РФ в Вышгородском районе Киевской области горел центр реабилитации птиц «Усадьба Нюшаник».

О попадании сообщила соучредитель центра Ирина Снопко в Facebook.

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«У нас попадание. Сгорел птичий стационар, курятник, перепелятник. Имелись птицы и кот. А еще все оборудование и корма», — написала Ирина Снопко и добавила видео пылающего здания.

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«Усадьба Нюшаник» — известный центр, где реабилитируют хищных и водоплавающих птиц — аистов, лебедей, сов, ястребов, пустельщиков, а также консультируют граждан по спасению птиц. Птицы, которые не могут самостоятельно выжить в дикой природе из-за тяжелых травм, остаются в доме на постоянное проживание.

В «Усадьбе Нюшаник», в частности, спасли краснокнижного орлана-белохвоста, обнаруженного прохожими в Обуховском районе Киевщины, и аистом Катюшкой, которую отец Грицик выбрасывал из гнезда.

Массированная атака РФ на Украину 7 октября

Напомним, в ночь на 7 октября российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку ракетами и дронами на ряд регионов Украины. Под ударами оказались Киев и область, Кременчуг, Запорожье, Днепр и область, Кировоград и Прилуки на Черниговщине. ПВО обезвредило 161 воздушную цель, однако зафиксировано попадание на 18 локациях.

В Киеве последствия ударов есть в четырех районах: в Оболонском и Шевченковском — нежилая застройка, в Подольском загорелось офисно-складское здание, а в Дарницком из-за падения обломков на территории гаражного кооператива погибли два человека.

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В Киевской области в Обуховском районе повреждены склады, а в результате попадания в центре реабилитации птиц «Усадьба Нюшаник» сгорел стационар с птицами и животными.

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