Атака РФ на Киев: жители Соломенского района рассказали о пережитом

Обстрел Киева 31 июля / © ТСН

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Жители Соломенского района Киева рассказали о пережитой атаке РФ на город 31 июля. Шахеды летали всю ночь, а ракеты поразили жилые застройки. Дома людей разрушены и теперь нуждаются в ремонте.

Об этом сообщает «КИЕВ24».

«Я уснул, потому что было плюс-минус тихо и спокойно, а потом уже взрыв. Я проснулся и завалило. Коробка целая, но все пострадало. Трещины по стенам, крыша повреждена. Весь ремонт полностью», — рассказал житель.

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Другой потерпевший рассказал, что российская ракета не дала шанса среагировать, потому что прилетела очень быстро.

«Так быстро прилетела ракета… Не успели (уйти в укрытие – ред.). У нас гаражные двери погнуло, окна выдавило»,

Еще одна женщина радуется, что осталась жива, потому что не находилась дома.

«Позрывало люстры, такое впечатление, что крыша подняла и опустила, созрела батареи. Я пряталась в бомбоубежище. Слышали взрывы. особенно когда ракеты были. А "Шхеды" всю ночь падали как семена», - рассказала она.

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Ранее мы уже писали, ночью 31 июля российские войска нанесли комбинированную атаку по Киеву . Последствия фиксируют более чем на 27 локациях. В частности, пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы. Известно о двух погибших и 52 пострадавших, среди которых девять детей.

«У нас 52 пострадавших, почти 30 в больницах. Среди них пострадали 9 детей. Число, к сожалению, будет расти. Двое киевлян погибли в результате целенаправленного удара российских террористов», — написал глава Тимур Ткаченко.

Он отметил, что, по всей вероятности, это не окончательное количество. Информация будет обновляться.