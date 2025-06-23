Атака РФ на Киев: под завалами могут быть дети

Атака на Киев / © ГСЧС Украины

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В ночь на 23 июня Киев снова потерпел удары со стороны России. В результате одного из попаданий пострадала пятиэтажка в Шевченковском районе столицы. Были повреждены перекрытия на 4 и 5 этажах, а также значительно подверглась и крыша дома.

Как передает «Эспрессо», очевидцы сообщают, что под завалами могут находиться дети. В частности, 2-месячный ребенок.

Пока известно о гибели пяти человек. Всего в столице пострадали 19 человек, из которых восемь госпитализированы в городские больницы.

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Спасатели и медики продолжают работать на месте разрушенного дома, где идет поиск пострадавших и ликвидация последствий обстрела.

Напомним, россияне также повредили инфраструктуру станции метро «Святошин», расположенную на Святошинско-Броварской линии столичного метрополитена. В настоящее время временно прекращена работа одного из выходов со станции — в направлении Чернобыевской площади (Героев Бреста), ведущей к мосту.