В Киеве завершили аварийные работы после удара РФ по Оболонскому району

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В Киеве спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по нежилому зданию в Оболонском районе.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Специалисты ГСЧС провели разбор конструкций поврежденного здания и завершили работу на месте вражеской атаки.

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В Киеве завершили аварийные работы после удара РФ по Оболонскому району

Последствия российской атаки по Киеву

Два человека погибли, еще один пострадал в Оболонском районе в результате ударов РФ по столице Украины 17 ноября.

В Киеве завершили аварийные работы после удара РФ по Оболонскому району

На месте удара повреждено нежилое здание.

Два человека погибли, еще один пострадал в Оболонском районе в результате ударов РФ

Во время ликвидации последствий атаки работники ГСЧС спасли человека, который оказался заблокирован под завалами. Пострадавший был передан медикам.

Два человека погибли, еще один пострадал в Оболонском районе в результате ударов РФ

В Днепровском районе в результате атаки по нежилому зданию возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

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В Киеве завершили аварийные работы после удара РФ по Оболонскому району

После ночной атаки РФ в Киеве повреждены мосты. Как говорилось ранее, закрыты Северный и Южный мосты. В то же время другие переправы продолжают работать.

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