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Атака РФ на Киев: в Оболонском районе завершили аварийные работы — какие последствия удара (фото, видео)
В Киеве разбирали завалы после российской атаки. ГСЧС сообщила о завершении работ.
В Киеве спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по нежилому зданию в Оболонском районе.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Специалисты ГСЧС провели разбор конструкций поврежденного здания и завершили работу на месте вражеской атаки.
Последствия российской атаки по Киеву
Два человека погибли, еще один пострадал в Оболонском районе в результате ударов РФ по столице Украины 17 ноября.
На месте удара повреждено нежилое здание.
Во время ликвидации последствий атаки работники ГСЧС спасли человека, который оказался заблокирован под завалами. Пострадавший был передан медикам.
В Днепровском районе в результате атаки по нежилому зданию возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.
После ночной атаки РФ в Киеве повреждены мосты. Как говорилось ранее, закрыты Северный и Южный мосты. В то же время другие переправы продолжают работать.