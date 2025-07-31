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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Атака РФ на Киев: в больницу попали младенцы и беременная женщина

На стационаре сейчас пяти- и восьмимесячные новорожденные дети. Одному из малышей провели операцию, ему ничего не угрожает.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Младенец

Младенец / © pixabay.com

В больницу в Киеве из-за атаки РФ 31 июля попали младенцы, а также беременная женщина.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщила директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург.

«Известно о 88 пострадавших. 46 человек находятся на стационарном лечении — среди них пятеро детей», — отмечает Гинзбург.

Чиновница уточнила, что на стационаре сейчас пяти- и восьмимесячные новорожденные дети. Одному из малышей провели операцию, ему ничего не угрожает.

«Среди пострадавших одна беременная женщина — ее состояние удовлетворительное», — добавляет Гинзбург.

Напомним, количество пострадавших в Киеве увеличилось до 82. Среди них — пятимесячная девочка. Уже семеро погибших.

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