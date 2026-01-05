- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 400
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака РФ на Киев продолжается: в Оболонском районе погиб человек
В результате очередной российской атаки на Киев в Оболонском районе погиб по меньшей мере один человек. Атака на столицу продолжается.
В ночь на 5 января 2026 года российские войска снова атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано попадание обломков вражеского беспилотника , в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщил Тимур Ткаченко . По его словам, атака на столицу продолжается, а угроза с воздуха сохраняется.
Ранее сообщалось, что обломками БПЛА было повреждено частное медицинское учреждение. На месте работают все экстренные службы. Глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик находится к месту попадания. В результате атаки одна женщина пострадала, ей оказывается помощь на месте.
Жителей Киева призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до опасности.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее в Полтаве раздались взрывы .