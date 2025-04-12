Атака РФ на Киев: пожар охватил склад с продуктами и медикаментами

Пожар / © Pexels

Реклама

После обстрела РФ в Киеве произошел большой пожар на складе, где хранились продукты и медикаменты. Спасатели продолжают разбирать конструкции, чтобы полностью ликвидировать огонь.

Об этом рассказал спикер ГСЧС города Киева Павел Петров в эфире КИЕВ24.

«По состоянию на данный момент, могу сказать, что с утра, где-то от пяти у нас спасатели привлечены в Святошинском районе города Киева. Сейчас на одной из локаций, где у нас было возгорание в сквадском нежилом здании на площади 1000 квадратных метров, а также 150 квадратных метров, полностью ликвидировано. Спасатели продолжают работать на второй локации, на сквадском здании, на этажном, вы можете видеть оттуда фотографии», — рассказал он.

Реклама

По его словам, пожар охватил склад площадью 1500 квадратных метров, но сейчас огонь удалось локализовать. Спасатели активно разбирают конструкции, чтобы полностью потушить огонь. Состав содержит много разных товаров, в том числе продукты питания и медикаменты.

Поэтому спасатели постепенно продолжают разбирать и провивать все, что находится здесь. Скажите, пожалуйста, известно ли, в каком состоянии пострадали? Насколько мне известно, они были госпитализированы. По поводу состояния, я думаю, больше нужно уточнять у медицинской службы», — сказал он.

Он рассказал, что спасатели на месте пожара активно работают, чтобы окончательно ликвидировать возгорание. Огонь локализован, но дым остается очень сильным. По словам представителей, распространения огня больше не наблюдается, и пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь с 11 на 12 апреля российские войска атаковали Киев. В результате падения обломков сбитых дронов возник большой пожар в Святошинском районе, а в Дарницком районе частично разрушен частный дом.