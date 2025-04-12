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Атака РФ на Киев: пожар охватил склад с продуктами и медикаментами
Угроза распространения огня устранена, но дым остается сильным.
После обстрела РФ в Киеве произошел большой пожар на складе, где хранились продукты и медикаменты. Спасатели продолжают разбирать конструкции, чтобы полностью ликвидировать огонь.
Об этом рассказал спикер ГСЧС города Киева Павел Петров в эфире КИЕВ24.
«По состоянию на данный момент, могу сказать, что с утра, где-то от пяти у нас спасатели привлечены в Святошинском районе города Киева. Сейчас на одной из локаций, где у нас было возгорание в сквадском нежилом здании на площади 1000 квадратных метров, а также 150 квадратных метров, полностью ликвидировано. Спасатели продолжают работать на второй локации, на сквадском здании, на этажном, вы можете видеть оттуда фотографии», — рассказал он.
По его словам, пожар охватил склад площадью 1500 квадратных метров, но сейчас огонь удалось локализовать. Спасатели активно разбирают конструкции, чтобы полностью потушить огонь. Состав содержит много разных товаров, в том числе продукты питания и медикаменты.
Поэтому спасатели постепенно продолжают разбирать и провивать все, что находится здесь. Скажите, пожалуйста, известно ли, в каком состоянии пострадали? Насколько мне известно, они были госпитализированы. По поводу состояния, я думаю, больше нужно уточнять у медицинской службы», — сказал он.
Он рассказал, что спасатели на месте пожара активно работают, чтобы окончательно ликвидировать возгорание. Огонь локализован, но дым остается очень сильным. По словам представителей, распространения огня больше не наблюдается, и пострадавшие получают всю необходимую помощь.
Напомним, в ночь с 11 на 12 апреля российские войска атаковали Киев. В результате падения обломков сбитых дронов возник большой пожар в Святошинском районе, а в Дарницком районе частично разрушен частный дом.