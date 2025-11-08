ТСН в социальных сетях

Атака РФ на Киев: первые последствия

Враг продолжает атаковать столицу Украины: какие последствия

Елена Кузьмич
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В результате атаки России на Киев в Печерском районе зафиксировано возгорание в результате атаки.

Об этом заявил руководитель КМВА Тимур Ткаченко в соцсетях.

Детали уточняются.

  • На двух локациях в Печерском районе загорелись автомобили. Информация о пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Печерском районе предварительно падение обломков во дворе жилого дома. Все службы следуют.

Находитесь в укрытиях!

Тем временем воздушная тревога продолжается.

  • Просим всех оставаться в укрытиях.

  • В области работает ПВО.

  • Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.

