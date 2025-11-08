- Дата публикации
Атака РФ на Киев: первые последствия
Враг продолжает атаковать столицу Украины: какие последствия
В результате атаки России на Киев в Печерском районе зафиксировано возгорание в результате атаки.
Об этом заявил руководитель КМВА Тимур Ткаченко в соцсетях.
Детали уточняются.
На двух локациях в Печерском районе загорелись автомобили. Информация о пострадавших уточняется.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Печерском районе предварительно падение обломков во дворе жилого дома. Все службы следуют.
Находитесь в укрытиях!
Тем временем воздушная тревога продолжается.
Просим всех оставаться в укрытиях.
В области работает ПВО.
Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.