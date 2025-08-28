Атака РФ на Киев: количество пострадавших выросло, фото последствий

Реклама

В Киеве выросло количество пострадавших из-за атаки РФ. Известно о 45 людях.

Об этом сообщает КМВА.

Киев 28 августа

«По состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев выросло до 45 человек», — говорится в сообщении.

Реклама

Киев 28 августа

Информация обновляется.

Киев 28 августа

Ранее сообщалось о 38 пострадавших из-за атаки РФ на Киев.

Киев 28 августа

Напомним, в Киеве в результате ночных российских обстрелов погибли восемь человек. Среди них – ребенок.

В столице идет разбор завалов жилого дома, под которыми все еще могут оставаться люди.

Реклама

«Очередной массированный удар против наших городов и общин. Снова убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким», — подчеркнул глава государства Владимир Зеленский.