Атака РФ на Киев: количество пострадавших выросло, фото последствий
Из-за российских обстрелов Киева 28 августа количество пострадавших возросло до 45.
В Киеве выросло количество пострадавших из-за атаки РФ. Известно о 45 людях.
Об этом сообщает КМВА.
«По состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев выросло до 45 человек», — говорится в сообщении.
Информация обновляется.
Ранее сообщалось о 38 пострадавших из-за атаки РФ на Киев.
Напомним, в Киеве в результате ночных российских обстрелов погибли восемь человек. Среди них – ребенок.
В столице идет разбор завалов жилого дома, под которыми все еще могут оставаться люди.
«Очередной массированный удар против наших городов и общин. Снова убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким», — подчеркнул глава государства Владимир Зеленский.