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- Киев
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Атака по Киеву: власти сообщили о последствиях
Пострадавших в Киеве из-за обстрела РФ, предварительно, нет.
Ночью 18 мая русские войска ударили по Киеву. В результате атаки обнаружено повреждение остекления окон квартиры жилого дома в Соломенском районе.
Об этом сообщает КМВА.
"Без пожара и пострадавших", - отметили в ведомстве.
На месте работают службы.
Дополняется…
Напомним, в ночь на 18 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
По состоянию на 06:10 18 мая 2025 зафиксировано падение обломков сбитого российского БпЛА в Голосеевском районе Киева . Повреждена крыша нежилого здания. Без пожара и потерпевших.
Жителей предупредили: угроза сохраняется, вражеские дроны еще фиксируют в окрестностях Киева. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги.