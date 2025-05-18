Атака по Киеву: власти сообщили о последствиях

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

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Ночью 18 мая русские войска ударили по Киеву. В результате атаки обнаружено повреждение остекления окон квартиры жилого дома в Соломенском районе.

Об этом сообщает КМВА.

"Без пожара и пострадавших", - отметили в ведомстве.

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На месте работают службы.

Дополняется…

Напомним, в ночь на 18 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

По состоянию на 06:10 18 мая 2025 зафиксировано падение обломков сбитого российского БпЛА в Голосеевском районе Киева . Повреждена крыша нежилого здания. Без пожара и потерпевших.

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Жителей предупредили: угроза сохраняется, вражеские дроны еще фиксируют в окрестностях Киева. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги.