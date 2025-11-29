Атака по Киеву: погибшие, разрушения и пожары

Реклама

В результате ночной атаки на столицу, в ночь на 29 ноября, погиб 1 человек. Также есть пострадавшие, среди них — ребенок.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ситуация в районах Киева:

В Дарницком районе обломки упали на кровлю 2-этажного здания.

В Днепровском районе в результате попадания обломков БпЛА в один из домов жилого комплекса, повреждены 2 этажа, возник пожар. Пожар был ликвидирован.

В Шевченковском районе пожар возник в 14-этажном жилом доме. Пожар был ликвидирован.

В Соломенском районе горел гараж в частном секторе. Также в результате падения обломков в 25-этажном жилом доме произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада нескольких этажей. Горели и припаркованные рядом автомобили. Пожар был ликвидирован.

Кроме этого, было зафиксировано падение обломков на крышу 17-этажного жилого дома без дальнейшего пожара.

В Святошинском районе зафиксировано попадание обломков БпЛА в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже. Пожар был ликвидирован. Также из-за падения обломков пожар произошел в частном секторе.

На всех локациях продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий вражеской атаки.

Ранее сообщалось о том, что Киев находится под массированной атакой.