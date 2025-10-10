Атака по Киеву: изменится движение метро

© УНИАН

В Киеве из-за сложной энергетической ситуации, вызванной массированной атакой РФ, 10 октября движение поездов метрополитена началось с переменами.

Об этом сообщили в КГГА.

В частности, на красной линии поезда курсируют между станциями «Академгородок» — «Арсенальная», интервал движения — 6 минут.

На синей линии поезда курсируют между станциями «Героев Днепра» — «Теремки», интервал движения — 6 минут.

На зеленой линии поезда курсируют между станциями «Сырец» — «Выдубичи», интервал движения — 7 минут. В то же время движение поездов на участке от «Славутич» до «Красного хутора» временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации.

Несмотря на проблемы с электроснабжением в столице, Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану.

Напомним, в результате вражеского удара по Киеву в части столицы исчез свет и возникли проблемы с водоснабжением.

В ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.