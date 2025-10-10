- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2000
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака по Киеву: изменится движение метро
Движение поездов на участке от «Печерска» до «Красного хутора» временно невозможно.
В Киеве из-за сложной энергетической ситуации, вызванной массированной атакой РФ, 10 октября движение поездов метрополитена началось с переменами.
Об этом сообщили в КГГА.
В частности, на красной линии поезда курсируют между станциями «Академгородок» — «Арсенальная», интервал движения — 6 минут.
На синей линии поезда курсируют между станциями «Героев Днепра» — «Теремки», интервал движения — 6 минут.
На зеленой линии поезда курсируют между станциями «Сырец» — «Выдубичи», интервал движения — 7 минут. В то же время движение поездов на участке от «Славутич» до «Красного хутора» временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации.
Несмотря на проблемы с электроснабжением в столице, Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану.
Напомним, в результате вражеского удара по Киеву в части столицы исчез свет и возникли проблемы с водоснабжением.
В ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.