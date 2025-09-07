ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
3100
Время на прочтение
1 мин

Атака по Киеву: горит правительственное здание

В столице в результате вражеской атаки произошли пожары. В частности, горит здание Кабмина.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Киев пережил атаку

Киев пережил атаку / © Getty Images

В Печерском районе Киева в результате вероятного сбития вражеского БпЛА произошло возгорание в правительственном здании.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, спасатели работают на месте.

«В Святошинском районе снова горят складские помещения. Там тоже экстренные службы на месте», — уточнил он.

«Суспільне» со ссылкой на источники сообщает, что в Печерском районе горит здание Кабмина.

Напомним, в результате вражеской атаки на Киев в ночь на 7 сентября погибли два человека. По данным КМВА и Виталия Кличко, спасатели деблокировали из-под завалов дома в Святошинском районе тела молодой женщины и ребенка до одного года.

Еще 11 жителей получили ранения. Часть из них получили помощь медиков на месте, пять человек были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте.

По данным ГСЧС, в Святошинском районе повреждены несколько многоэтажек: в девятиэтажном доме произошел пожар от 6 до 9 этажа и частичное разрушение перекрытий, в другом — возгорание на верхних этажах, еще в одном — пожар на 3 этаже. Также уничтожены ангар и автомобили.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в четырехэтажный жилой дом — пожар на двух этажах и частичное разрушение.

Дата публикации
Количество просмотров
3100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie