Атака по Киеву: горит правительственное здание
В столице в результате вражеской атаки произошли пожары. В частности, горит здание Кабмина.
В Печерском районе Киева в результате вероятного сбития вражеского БпЛА произошло возгорание в правительственном здании.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его данным, спасатели работают на месте.
«В Святошинском районе снова горят складские помещения. Там тоже экстренные службы на месте», — уточнил он.
«Суспільне» со ссылкой на источники сообщает, что в Печерском районе горит здание Кабмина.
Напомним, в результате вражеской атаки на Киев в ночь на 7 сентября погибли два человека. По данным КМВА и Виталия Кличко, спасатели деблокировали из-под завалов дома в Святошинском районе тела молодой женщины и ребенка до одного года.
Еще 11 жителей получили ранения. Часть из них получили помощь медиков на месте, пять человек были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте.
По данным ГСЧС, в Святошинском районе повреждены несколько многоэтажек: в девятиэтажном доме произошел пожар от 6 до 9 этажа и частичное разрушение перекрытий, в другом — возгорание на верхних этажах, еще в одном — пожар на 3 этаже. Также уничтожены ангар и автомобили.
В Дарницком районе зафиксировано попадание в четырехэтажный жилой дом — пожар на двух этажах и частичное разрушение.