Последствия атаки / © Associated Press

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В ночь на 7 июля россияне атаковали Киев.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ситуация в районах, по данным мэра

В Деснянском районе в результате падения обломков БпЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар.

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«Также в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание автомобиля — пожар был ликвидирован. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположены автомобили», — написал он.

В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших предварительно тоже нет.

В Голосеевском районе обломки БпЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.

«Также в результате попадания обломков БпЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии. Без услуги горячего водоснабжения осталось около 500 зданий», — говорится в сообщении.

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Среди отключенных — как жилые дома, так и социальные учреждения — школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты. Также повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Харькову, в результате которого повреждены жилые многоэтажки города. Число пострадавших стремительно растет — уже более 20 человек.