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- Киев
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Атака по Киеву 7 июля — что известно о последствиях
Киев снова находился под вражеским ударом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
В ночь на 7 июля россияне атаковали Киев.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ситуация в районах, по данным мэра
В Деснянском районе в результате падения обломков БпЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар.
«Также в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание автомобиля — пожар был ликвидирован. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположены автомобили», — написал он.
В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших предварительно тоже нет.
В Голосеевском районе обломки БпЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.
«Также в результате попадания обломков БпЛА повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии. Без услуги горячего водоснабжения осталось около 500 зданий», — говорится в сообщении.
Среди отключенных — как жилые дома, так и социальные учреждения — школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты. Также повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.
Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Харькову, в результате которого повреждены жилые многоэтажки города. Число пострадавших стремительно растет — уже более 20 человек.