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Атака по Киевщине 6 июня: задерживается ряд поездов
Из-за повреждений путей ряд поездов трипольского направления будут ехать по резервному маршруту через Фастов.
В Киевской области в результате обстрела РФ в ночь на 6 июня были повреждены железнодорожные пути. Это привело к задержке некоторых поездов.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
«По причине повреждения путей ряд поездов трипольского направления будут ехать по резервному маршруту через Фастов. То есть, остановки на станции Выдубичи в Киеве не будет», — говорится в сообщении.
Из-за объезда поезда задержатся на 90 мин.
Это касается поездов, которые едут в Киев:
785/791 Кременчуг, Кропивницкий — Киев
79 Днепр — Львов
119 Днепр — Хелм
37 Запорожье — Киев
А также поездов, следующих из Киева:
732 Киев — Запорожье
44 Ивано-Франковск — Черкассы
Ранее сообщалось, что красная ветвь метро киевского метрополитена 6 июня будет работать только от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная», на остальном участке — сутки будут продолжаться восстановительные работы после российской атаки.
В столице повреждены многоэтажки, АЗС, объекты инфраструктуры и пути метро. Также на левом берегу столицы перебои со светом. По состоянию на 6:30 известно о четырех погибших и 20 пострадавших в Киеве. Кроме того, Тернополь подвергся одной из самых массированных атак с начала полномасштабного вторжения.