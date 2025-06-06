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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Атака по Киевщине 6 июня: задерживается ряд поездов

Из-за повреждений путей ряд поездов трипольского направления будут ехать по резервному маршруту через Фастов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Киевской области в результате обстрела ночью 6 июня были повреждены железнодорожные пути

В Киевской области в результате обстрела ночью 6 июня были повреждены железнодорожные пути

В Киевской области в результате обстрела РФ в ночь на 6 июня были повреждены железнодорожные пути. Это привело к задержке некоторых поездов.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

«По причине повреждения путей ряд поездов трипольского направления будут ехать по резервному маршруту через Фастов. То есть, остановки на станции Выдубичи в Киеве не будет», — говорится в сообщении.

Из-за объезда поезда задержатся на 90 мин.

Это касается поездов, которые едут в Киев:

  • 785/791 Кременчуг, Кропивницкий — Киев

  • 79 Днепр — Львов

  • 119 Днепр — Хелм

  • 37 Запорожье — Киев

А также поездов, следующих из Киева:

  • 732 Киев — Запорожье

  • 44 Ивано-Франковск — Черкассы

Ранее сообщалось, что красная ветвь метро киевского метрополитена 6 июня будет работать только от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная», на остальном участке — сутки будут продолжаться восстановительные работы после российской атаки.

В столице повреждены многоэтажки, АЗС, объекты инфраструктуры и пути метро. Также на левом берегу столицы перебои со светом. По состоянию на 6:30 известно о четырех погибших и 20 пострадавших в Киеве. Кроме того, Тернополь подвергся одной из самых массированных атак с начала полномасштабного вторжения.

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