Атака по Киевщине 14 марта: количество погибших выросло

В Киевской области после российских ударов увеличилось количество жертв до четырех.

Последствия атаки

Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области. Сейчас известно о четырех погибших и более десяти раненых.

О последствиях сообщили в ОВА.

«15 жителей области пострадали от вражеских обстрелов. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, двоих сейчас оперируют. Все они получают необходимую медицинскую помощь», — уточнил глава ОВА Николай Калашник.

Ситуация в районах:

  • В Вышгородском районе повреждены многоэтажки и складские помещения.

  • В Броварском районе два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещения ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили.

  • В Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения.

  • В Бучанском районе поврежден частный дом.

Информация о разрушениях продолжает поступать. Число пострадавших, к сожалению, растет.

На всех местах происшествия работают спасатели, медики, полиция, коммунальные службы. Разворачиваются штабы помощи. Люди получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

Напомним, россияне в ночь на 14 марта совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. Сначала били ударными дронами, ближе к утру — гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

