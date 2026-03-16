Атака на Киевщину 14 марта: количество жертв снова возросло

Обстрел Киевской области

Число жертв удара РФ по Киевщине 14 марта в очередной раз возросло. В больнице скончался 45-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Что известно о погибшем

В больнице от ранений, полученных во время массированного вражеского обстрела в ночь на 14 марта, скончался мужчина 1981 года рождения.

"Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти его не удалось", - отметил Калашник.

Это уже шестая жертва в результате обстрела Киевщины, добавил он.

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и скорбь. Это невозможно забыть. Невозможно простить», — заключил чиновник.

Удар по Киевщине 14 марта - что известно

Ранее мы писали, что в ночь на 14 марта российские войска нанесли удар по Броварам в Киевской области. Обломки сбитого дрона упали недалеко от жилого дома, повредив многоэтажки, автомобили и другие объекты. Сначала информировали, что в результате атаки погибли три человека: двое в общежитии, еще один человек — в другой локации. Есть не менее 9 раненых, среди которых человек находится в очень тяжелом состоянии.

Впоследствии количество погибших в Киевской области после удара РФ увеличилось до пяти человек. Стало известно, что очередная жертва подтвердилась в Броварах - умер мужчина 1970 года рождения. Так, в этом городе погибли четыре человека. Еще один человек российские войска убили в Вышгородском районе Киевской области. Общее число жертв атаки 14 марта составляло пять человек.