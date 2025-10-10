- Дата публикации
Атака на Киев: в КГГА объяснили, как учатся дети во время отключений света
Из-за последствий ночной ракетной атаки РФ и отсутствия электро- и водоснабжения в отдельных районах Киева, учебные заведения сегодня работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram.
По данным городских властей, школы и детские сады на левом берегу столицы, а также часть заведений в других районах, функционируют в режиме Пунктов несокрушимости.
«Это означает тепло, свет от генераторов, возможность подзарядить устройства, доступ к воде, укрытие во время воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
Учебный процесс организован в смешанном формате. Если есть электроснабжение, педагоги проводят онлайн-уроки. В случае его отсутствия дети получают задачу для самостоятельной обработки — без перегрузки, только в пределах необходимого материала.
Также сообщается, что в детсадах и школах созданы очередные группы для детей, однако власти призвали родителей по возможности оставить детей дома.
Кроме того, КГГА обратилась к руководителям учреждений с просьбой разрешить сотрудникам, имеющим малолетних детей, работать дистанционно.
Городские службы продолжают работу по восстановлению электро- и водоснабжения. Жителей просят следить за обновлениями на официальном портале Киева и страницах КГГА в соцсетях.
Что предшествовало
Напомним, в течение ночи российская армия совершала массированную атаку на Киев и область. Жители столицы сообщали, что свет на Левом берегу пропал свет примерно в 03:18. Власти это подтвердили и добавили, что есть и проблемы с водоснабжением.
В городе зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов.
В области введены экстренные отключения электроэнергии.