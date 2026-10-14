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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Атака на Киев: в 5 районах блэкаут, транспорт курсирует со сбоями

Вражеская атака обесточила целые районы Киева и спровоцировала проблемы с общественным транспортом.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Отключение света

Отключение света / © ТСН

В результате ночной российской атаки в пяти районах Киева применены аварийные отключения света. На столичных улицах остановилась часть общественного транспорта, а маршруты пришлось срочно менять.

Об этом сообщили ДТЭК и КГГА.

Отключение света в Киеве 14 октября

Аварийные отключения электроэнергии в Киеве после атаки действуют в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосиевского района.

В этих районах стабилизационные графики пока временно не применяются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах.

Изменения в движении общественного транспорта Киева

Из-за последствий обстрела в столице также временно меняли движение части электротранспорта.

Троллейбусы курсировали по следующим схемам:

  • № 4, 5, 7, 8, 17 — в Воздухофлотский путепровод;

  • № 37, 50, 50-К — по маршруту «Милославская — железнодорожная платформа Куреневка»;

  • № 1, 12, 42, 43 — до пл. Демиевская;

  • № 9-К, 40 — по маршруту «Кадетский Гай — Воздухофлотский путепровод».

Впоследствии по своим схемам было возобновлено движение троллейбусов № 4, 5, 7, 8, 17. Они курсируют с отклонением от расписания.

В отдельных направлениях для пассажиров организовали автобусное сообщение.

В то же время на автобусных маршрутах также действуют временные изменения:

  • № 33 — без заезда на Лесной проспект;

  • № 81 — без заезда на ул. Космонавт Попович.

Относительно движения трамваев № 1, 3, 15, 18, его уже восстановили по собственным схемам. Транспорт курсирует с отклонением от графика.

Ночная атака на Киев 14 октября — какие последствия

В ночь на 14 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего погибли три человека и по меньшей мере 22 получили ранения, среди них ребенок. Самые тяжелые разрушения получил Деснянский район, где ракета попала в многоэтажку. В Голосиевском районе было повреждено нежилое здание. Разрушения и пожары также были зафиксированы в Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах столицы.

Утром оккупанты нанесли массированный удар баллистическими ракетами по энергетическим объектам Киева и области. В результате попаданий в столице возникли перебои со светом.

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