- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 655
- Время на прочтение
- 2 мин
Атака на Киев: разрушены институт, книжные магазины, арт-пространства и знаменитая достопримечательность (фото)
В помещениях выбиты окна, испорчено имущество. Однако некоторые магазины открыты для посетителей.
В Киеве в результате ночной атаки пострадали книжные магазины и художественные пространства, в том числе два книжных магазина Readeat и «КнигоЛенд», а также художественные мастерские, расположенные в помещении Киевского института автоматики.
Об этом сообщает, в частности, «Общественное».
По данным источника, в институте выбиты окна, частично разрушены стены, потолки и внутренние помещения.
Здание находится на улице Нагорная, 22.
В последние годы часть помещений сдавалось в аренду под творческие мастерские. В 2020 году на базе института был открыт музей современного искусства.
Удар по книжным магазинам
В центре Киева на улице Антоновича пострадал книжный магазин Readeat. Владелец сети Дмитрий Феликсов сообщил, что серьезных разрушений нет, однако ударная волна выбила стекла, а оборудование и книги покрылись пылью и грязью. Несмотря на это, заведение продолжает работать.
Еще один книжный магазин, «КнигоЛенд», расположенный возле станции метро «Олимпийская», тоже получил повреждения: выбиты окна, испорчено имущество и часть книг. Однако магазин остается открытым для посетителей.
«Будинок з комахами» получил повреждения
От вражеской атаки пострадал и «Будинок з комахами» в Киеве на улице Владимирской, 93. Это историческое здание, имеющее фасадную декорацию в виде рельефных изображений насекомых.
В результате обстрела РФ в доме выбиты стекла, повреждены перекрытия и крыши. Об этом сообщил памятник охранник Дмитрий Перов. Также частично разрушены специальные консервационные панели, защищавшие достопримечательность от дождя.
«Теперь это все изуродовано… в доме выбиты стекла, вылетели специальные консервационные панели, которыми памятка была закрыта от осадков до начала ее реставрации», — написал он.
Также известно, что от атаки на Киев 28 августа пострадали кофейни в ЖК Новая Англия, Honey, сортировочное депо Новой почты, офисы редакций Радио Свободы и Украинской правды.
Напомним, воздушная тревога в Киеве в ту ночь длилась около 11 часов. Российская армия применила «Шахеды» и ракеты. В результате обстрела погибли по меньшей мере 19 человек, среди них — дети, более 40 человек получили ранения.
Повреждены жилые дома в Дарницком районе. В этой локации полностью разрушен подъезд 5-этажного дома. Побило многоэтажки и в Днепровском, Голосеевском, Шевченковском, Деснянском районах. Всего по Киеву одновременно работают более 500 спасателей, разбирающих завалы.
