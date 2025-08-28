Атака на Киев: разрушены институт, книжные магазины, арт-пространства и знаменитая достопримечательность (фото)

Художественные мастерские Киевского института автоматики / © Суспільне

Дополнено новыми материалами

В Киеве в результате ночной атаки пострадали книжные магазины и художественные пространства, в том числе два книжных магазина Readeat и «КнигоЛенд», а также художественные мастерские, расположенные в помещении Киевского института автоматики.

Об этом сообщает, в частности, «Общественное».

По данным источника, в институте выбиты окна, частично разрушены стены, потолки и внутренние помещения.

Последствия атаки по Киеву 28 августа

Здание находится на улице Нагорная, 22.

Последствия атаки по Киеву 28 августа / © Суспільне

В последние годы часть помещений сдавалось в аренду под творческие мастерские. В 2020 году на базе института был открыт музей современного искусства.

Последствия атаки по Киеву 28 августа / © Суспільне

Удар по книжным магазинам

В центре Киева на улице Антоновича пострадал книжный магазин Readeat. Владелец сети Дмитрий Феликсов сообщил, что серьезных разрушений нет, однако ударная волна выбила стекла, а оборудование и книги покрылись пылью и грязью. Несмотря на это, заведение продолжает работать.

Еще один книжный магазин, «КнигоЛенд», расположенный возле станции метро «Олимпийская», тоже получил повреждения: выбиты окна, испорчено имущество и часть книг. Однако магазин остается открытым для посетителей.

«Будинок з комахами» получил повреждения

От вражеской атаки пострадал и «Будинок з комахами» в Киеве на улице Владимирской, 93. Это историческое здание, имеющее фасадную декорацию в виде рельефных изображений насекомых.

Будинок з комахами Фото: Дмитрий Перов

В результате обстрела РФ в доме выбиты стекла, повреждены перекрытия и крыши. Об этом сообщил памятник охранник Дмитрий Перов. Также частично разрушены специальные консервационные панели, защищавшие достопримечательность от дождя.

Будинок з комахами в Киеве Фото: Дмитрий Перов

«Теперь это все изуродовано… в доме выбиты стекла, вылетели специальные консервационные панели, которыми памятка была закрыта от осадков до начала ее реставрации», — написал он.

Также известно, что от атаки на Киев 28 августа пострадали кофейни в ЖК Новая Англия, Honey, сортировочное депо Новой почты, офисы редакций Радио Свободы и Украинской правды.

Напомним, воздушная тревога в Киеве в ту ночь длилась около 11 часов. Российская армия применила «Шахеды» и ракеты. В результате обстрела погибли по меньшей мере 19 человек, среди них — дети, более 40 человек получили ранения.

Повреждены жилые дома в Дарницком районе. В этой локации полностью разрушен подъезд 5-этажного дома. Побило многоэтажки и в Днепровском, Голосеевском, Шевченковском, Деснянском районах. Всего по Киеву одновременно работают более 500 спасателей, разбирающих завалы.

