Атака на Киев: пожары и повреждения домов в четырех районах, медики выехали на вызовы (фото, видео)

Атака на Киев / © ТСН

Реклама

В Днепровском районе Киева в результате российской атаки 9 января 2026 атаки поврежден незаселенный частный дом, а также произошел пожар на 7-м этаже жилого 9-этажного дома.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

© ТСН

© ТСН

© ТСН

В Печерском районе зафиксировано повреждение жилого дома на уровне 20 этажа многоэтажки. В Дарницком районе в результате вражеских обстрелов произошло возгорание гаражей.

Реклама

По информации мэра Киева Виталий Кличко , медики получили вызовы по нескольким адресам в Печерском районе, а также в Дарницком и Днепровском районах. Бригады экстренной помощи уже выехали на места происшествия.

Экстренные службы работают, информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.