Атака на Киев: повреждены почти десяток домов в Святошинском районе

Обстрел Киева российскими войсками 23 декабря / © Yan Dobronosov/Facebook

В результате обстрела Киева российскими войсками в Святошинском районе повреждены семь домов, пять человек получили ранения, среди них 16-летний ребенок.

Об этом сообщил глава РГА Георгий Зантарая в комментарии журналисту Новини.LIVE.

«Предварительно у нас есть повреждения в семьях домах, это места общего пользования, окна и в доме позади очень сильно повреждена крыша двух подъездов. Окончательно у нас 5 человек травмированы, 4 на этой локации, все госпитализированы, один ребенок 16 лет», — рассказал Зантарая.

Он добавил, что все службы работают на месте, привлечена помощь из других районов в виде кровельщиков. «Сейчас в этом доме тоже работают все службы. Надеемся, что к вечеру закроем все окна и крышу», — сообщил глава РГА.

Из-за повреждения газовых труб на последнем этаже газ в этом доме будет временно отключен, а в остальных домах проводится обследование для сохранения газоснабжения. «Тепло в этом доме останется, в других домах тепло есть, мы стараемся, чтобы газ остался», — добавил Зантарая.

Для жителей организован оперативный штаб, куда можно подавать заявления и получать помощь. Временные укрытия в учебных заведениях доступны для людей, чтобы согреться и получить горячие напитки.

«Все службы на месте, штабы открыты, вы можете обратиться для получения помощи», — подытожил Георгий Зантарая.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23 декабря враг беспилотниками атаковал столицу, в результате обстрела пострадало пять человек, двое находятся в тяжелом состоянии.