Атака на Киев повредила офис "5 канала" (фото)

Повреждения на «5 канале» из-за атаки на Киев 10 июля / © 5 канал

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Из-за ночной массированной атаки на Киев 10 июля был значительно поврежден офис «5 канала». В связи с этим канал не может оперативно восстановить вещание в телеэфире.

Об этом сообщается на Facebook-странице «5 канала».

В результате атаки на «5 канале» есть разрушения в студии, уничтожена часть съемочной техники и повреждены рабочие места. К счастью, все работники, находившиеся в помещении во время ночной смены, не пострадали.

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«Из-за последствий атаки „5 канал“ не может оперативно восстановить вещание в телевизионном эфире», — отмечается в заявлении.

«Активно работаем, чтобы возобновить вещание, вещаем только в YouTube, пока что. Надеюсь, что уже сегодня в 13:00 возобновим эфир — увидите наших прекрасных ведущих живыми, здоровыми и улыбающимися», — сообщил гендиректор канала Владимир Мжельский.

Повреждения на «5 канале» из-за атаки на Киев 10 июля / © 5 канал

Повреждения на «5 канале» из-за атаки на Киев 10 июля / © 5 канал

Повреждения на «5 канале» из-за атаки на Киев 10 июля / © 5 канал

Повреждения на «5 канале» из-за атаки на Киев 10 июля / © 5 канал

К слову, во время российской атаки на Киевскую область 25 мая был разрушен дом гендиректора «5 канала».

Напомним, российская армия в ночь пороти 10 июля осуществила массированную атаку на Киев ракетами и беспилотниками. Жертвами ударов стали два человека, еще 16 человек пострадали. В ряде районов столицы упали обломки, наделав беды, в частности есть повреждения и возникли пожары.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Средгород Киева пострадал едва ли не больше всего во время НОЧНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ АТАКИ