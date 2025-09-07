- Дата публикации
Атака на Киев: полиция показала последствия (видео)
В результате комбинированного удара врага по Киеву травмированы и погибшие люди.
Во время жесточайшей за всю войну атаки РФ по Украине, в который раз от комбинированного удара врага по Киеву погибли люди.
Об этом сообщается на официальном канале патрульной полиции Украины.
Повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили. К сожалению, травмированы и погибли.
«Мы снова всю ночь были рядом и спасали людей от вражеских обстрелов. Рискуя своей жизнью и здоровьем, мы обеспечивали проезд спецтранспорта, регулировали дорожное движение и эвакуировали граждан в безопасные места», — говорится в сообщении патрульных полицейских.
По состоянию на 15:20, 7 сентября спасательные операции продолжаются.
Как сообщает источник, во время вражеской атаки травмировался и патрульный. Экипаж как раз перекрывал движение, как неподалеку от них упала ракета. Механические повреждения получил служебный автомобиль, а патрульного госпитализировали.
«Мы продолжаем бороться и никогда не остановимся. Поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги: услышав сирену, немедленно перейдите к ближайшему укрытию и оставайтесь там до отбоя», — говорится в сообщении.
Напомним, на ночь 7 сентября Россия масштабно атаковала Украину. Было выпущено 818 дронов и ракет. Это самая большая атака с начала войны, в результате которой, в частности, погиб малыш.
В частности, 9 крылатых ракет Искандер-К выпустили из Курской области, а 4 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 — из ТОТ Крыма. 90% всех запущенных средств поражения были уничтожены.