- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака на Киев: один пострадавший и повреждение на семи локациях в столице
В Киеве зафиксированы повреждения на семи локациях из-за атаки, есть один пострадавший в Соломенском районе.
Повреждение или возгорание в результате российской атаки на Киев 31 июля 2025 зафиксированы на шести локациях в Соломенском районе и на одной - в Святошинском.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе столицы.
Атака на столицу продолжается.
Не оставляйте укрытий.
В Соломенском районе в результате атаки пострадал мужчина, ему оказывается помощь.
Уточнил информацию о потерпевшем начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.