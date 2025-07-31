Атака на Киев: один пострадавший и повреждение на семи локациях в столице

Пожар / © ТСН.ua

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Повреждение или возгорание в результате российской атаки на Киев 31 июля 2025 зафиксированы на шести локациях в Соломенском районе и на одной - в Святошинском.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе столицы.

Атака на столицу продолжается.

Не оставляйте укрытий.

В Соломенском районе в результате атаки пострадал мужчина, ему оказывается помощь.

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Уточнил информацию о потерпевшем начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.