Атака на Киев: обломки повредили школу и дома, пылали автомобили
В результате падения обломков повреждено здание начальной школы, также повреждены окна в нескольких жилых домах.
По состоянию на 08:20 мэр столицы Виталий Кличко сообщил об уточненных последствиях ночной и утренней атаки на Киев. Кроме критических проблем с водой и теплом, в городе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.
Об этом мэр Киева написал в Telegram.
Больше всего повреждений зафиксировано в Днепровском районе столицы. По данным городских властей, ситуация в настоящее время следующая:
Образовательные заведения: обломками вражеского БПЛА повреждено здание начальной школы. К счастью, пожары удалось избежать.
Жилищный сектор: в нескольких многоквартирных домах взрывной волной выбиты окна.
Нежилые помещения: зафиксированы попадания в несколько объектов нежилой застройки, там ведутся обследования.
Транспорт: на открытой территории из-за падения обломков произошло возгорание автомобилей.
На местах продолжают работать экстренные службы и медики. Информация о пострадавших уточняется.
«Экстренные службы продолжают работать на местах», — резюмировал мэр.
Ранее стало известно, что из-за атаки левый берег Киева остался без водоснабжения, а более 5600 домов по всему городу — без теплоснабжения из-за повреждений объектов энергетики.