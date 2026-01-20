ТСН в социальных сетях

Атака на Киев: обломки повредили школу и дома, пылали автомобили

В результате падения обломков повреждено здание начальной школы, также повреждены окна в нескольких жилых домах.

Светлана Несчетная
Атака на Киев

По состоянию на 08:20 мэр столицы Виталий Кличко сообщил об уточненных последствиях ночной и утренней атаки на Киев. Кроме критических проблем с водой и теплом, в городе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Об этом мэр Киева написал в Telegram.

Больше всего повреждений зафиксировано в Днепровском районе столицы. По данным городских властей, ситуация в настоящее время следующая:

  • Образовательные заведения: обломками вражеского БПЛА повреждено здание начальной школы. К счастью, пожары удалось избежать.

  • Жилищный сектор: в нескольких многоквартирных домах взрывной волной выбиты окна.

  • Нежилые помещения: зафиксированы попадания в несколько объектов нежилой застройки, там ведутся обследования.

  • Транспорт: на открытой территории из-за падения обломков произошло возгорание автомобилей.

На местах продолжают работать экстренные службы и медики. Информация о пострадавших уточняется.

«Экстренные службы продолжают работать на местах», — резюмировал мэр.

Ранее стало известно, что из-за атаки левый берег Киева остался без водоснабжения, а более 5600 домов по всему городу — без теплоснабжения из-за повреждений объектов энергетики.

