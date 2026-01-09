ТСН в социальных сетях

Киев
419
1 мин

Атака на Киев: количество пострадавших растет, есть возгорание в торговом центре

В Киеве после очередной атаки РФ количество пострадавших возросло до четырех, в нескольких районах столицы зафиксировано падение воздушных целей и пожар.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В результате очередной российской атаки на Киев 9 января растет количество пострадавших. По состоянию на данный момент известно о четырех пострадавших.

По сообщению начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко , в Днепровском районе зафиксировано падение воздушной цели во дворе жилого дома – предварительно без повреждений. По другому адресу в этом же районе повреждена крыша трехэтажного дома.

В Дарницком районе в результате атаки россиян произошло возгорание в жилом доме на уровне 9-10 этажей.

Кроме того, в Деснянском районе зафиксировано возгорание на территории торгового центра. На всех локациях работают экстренные службы, информация о последствиях атаки и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

419
