Атака на Киев и область: что известно о погибших и масштабах разрушений

Последствия атаки / © МВС

Реклама

Киев и область ночью пережили комбинированную вражескую атаку. В столице, по последним данным, четверо погибших и более 20 пострадавших.

О последствиях сообщили в МВД.

К ликвидации последствий ракетно-дронового удара по Киеву привлечены почти 300 спасателей и 500 полицейских.

Реклама

«22 локации в разных районах столицы — это жилые дома, больница, дипломатическое представительство, магазины, офисы. Абсолютное большинство ударов — по спальным районам. Оккупанты в очередной раз сознательно избивали по гражданским», — говорится в сообщении МВД.

Также есть информация о людях, которые могут находиться под завалами.

Около 30 человек травмированы, среди них двое детей и беременная женщина. За ночь спасатели спасли около 70 человек — эвакуировали из подъездов, поврежденных квартир.

По данным Воздушных сил, основное направление российского удара — город Киев / © МВС

Этой ночью Россия избивала не только по столице. В Киевской области пострадали около десятка человек, среди них 7-летний ребенок.

Реклама

Напомним, украинские военные обезвредили 405 дронов и 14 ракет, в том числе две аэробалистические ракеты «Кинжал», которыми ночью Россия атаковала Украину, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.

По данным Воздушных сил, основное направление российского удара — город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесчина, Полтавщина и Черкасчина.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал обстрел:

Реклама

«Эта атака была спланирована специально, чтобы нанести вред людям и гражданской инфраструктуре. В Киеве повреждены десятки многоэтажек, обломки „Искандера“ даже повредили посольство Азербайджана».