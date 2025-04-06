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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
568
Время на прочтение
1 мин

Атака на Киев: ГСЧС показала ужасные последствия обстрела

Противник в очередной раз атаковал столицу.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Киев

Атака на Киев

В Оболонском и Дарницком районах Киева ликвидированы пожары Продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.

Об этом сообщило ГСЧС.

"В результате вражеской атаки на столицу 1 человек погиб, 3 пострадали", — сообщили в ведомстве.

Напомним, Россия атаковала Киев баллистические ракеты. Погиб по меньшей мере один человек.

Дата публикации
Количество просмотров
568
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