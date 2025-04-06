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- Киев
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Атака на Киев: ГСЧС показала ужасные последствия обстрела
Противник в очередной раз атаковал столицу.
В Оболонском и Дарницком районах Киева ликвидированы пожары Продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.
Об этом сообщило ГСЧС.
"В результате вражеской атаки на столицу 1 человек погиб, 3 пострадали", — сообщили в ведомстве.
Напомним, Россия атаковала Киев баллистические ракеты. Погиб по меньшей мере один человек.