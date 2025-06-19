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- Киев
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Атака на Киев: эксперт рассказал чем ударила Россия по многоэтажке на Соломенке
В ночь на 17 июня российская ракета Х-101 попала в многоэтажку в Киеве. Подъезд разрушен к фундаменту.
По официальным данным, ракета Х-101 попала в жилую многоэтажку в Соломенском районе Киева, полностью уничтожив один из подъездов от 9-го этажа к фундаменту.
Об этом сообщил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире «Киев24».
Он подтвердил, что речь шла о немодифицированной крылатой ракете Х-101. По его словам, ракета проникает внутрь дома, взрывается, вызывая гравитационный обвал панельных конструкций. В результате разрушается целый сегмент здания.
Хазан также обратил внимание на общую тактику РФ и Ирана: в ответ на удары по военным объектам они целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру. Он привел пример аналогичной атаки в Израиле, где ракета попала в больницу.
По словам эксперта, мир уже видит подлинное лицо российской войны против мирного населения. Попадания по жилым домам, больницам и объектам гражданской инфраструктуры стали типичными для тактики агрессора.
Напомним, в ночь на 17 июня Киев подвергся масштабной атаке со стороны России — кафиры использовали ракеты, дроны и кассетные боеприпасы. Разрушения зафиксированы в семи районах города. Больше всего пострадал дом в Соломенском районе, где ракета уничтожила целый подъезд девятиэтажки. Общее число жертв составило 28 человек.