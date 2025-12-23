ТСН в социальных сетях

332
1 мин

Атака на Киев: двое пострадавших - в тяжелом состоянии

Враг атаковал украинские города, в столице пятеро пострадавших.

Наталия Магдык
Скорая помощь

Скорая помощь / © УНІАН

Враг в ночь на 23 декабря нанес массированную атаку по украинским городам. В результате обстрела в Киеве пострадали пять человек, два человека в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

«Пятеро пострадавших в столице в результате атаки врага. Трех человек госпитализировали. Двое из них — в тяжелом состоянии», — заявил Кличко.

Напомним, ранее мы писали о том, что враг нанес удары по украинским регионам, атаковав Сумскую, Ивано-Франковскую, Черкасскую, Хмельницкую, Киевскую, Ровенскую, Житомирскую, Одесскую, Львовскую и Черниговскую области. Кроме того, были целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре, что повлекло аварийные и экстренные отключения электроснабжения. В Тернополе также зафиксированы последствия атаки.

Новость дополняется
