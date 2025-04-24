- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 300
- Время на прочтение
- 2 мин
Атака на Киев была направлена именно по гражданской инфраструктуре — Клименко (свежие фото)
Россия ударила по густонаселенному району Киева. По предварительным данным, враг применил баллистическую ракету.
Во время атаки на Киев 24 апреля россияне совершили целенаправленную атаку по гражданской инфраструктуре, по густонаселенному району города. Повреждены не менее 25 жилых домов и другие объекты.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба МВД.
Министр подчеркнул, что россияне совершили целенаправленную атаку по гражданской инфраструктуре, по густонаселенному району столицы. Были повреждены не менее 25 жилых домов, школа и детсад.
«Два раза был совершен обход домов — ночью и утром, чтобы убедиться, что в квартирах нет пострадавших», — говорится в заявлении ведомства.
Сейчас полиция принимает заявления о поврежденном имуществе местных жителей. К этому привлечены около 40 следователей и 30 оперативников. Также работает около 100 участковых и патрульных, которые обеспечивают круглосуточную охрану поврежденных домов и прилегающей территории.
Вместе с СБУ полиция документирует военное преступление россиян.
«Предварительно, россияне нанесли удар баллистической ракетой. Эксперты изъяли ее остатки, больше информации предоставят после проведения экспертиз», — отметили в МВД.
Там также опубликовали новые фотографии с мест вражеских ударов в Киеве.
Напомним, в ночь на 24 апреля российская армия атаковала Киев ракетами и беспилотниками. Враг разрушил жилой дом. По последним данным, погибли девять человек, еще более 90 пострадали.