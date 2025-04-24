Разрушение в Киеве после атаки 24 апреля / © МВС

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Во время атаки на Киев 24 апреля россияне совершили целенаправленную атаку по гражданской инфраструктуре, по густонаселенному району города. Повреждены не менее 25 жилых домов и другие объекты.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, которого цитирует пресс-служба МВД.

Министр подчеркнул, что россияне совершили целенаправленную атаку по гражданской инфраструктуре, по густонаселенному району столицы. Были повреждены не менее 25 жилых домов, школа и детсад.

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«Два раза был совершен обход домов — ночью и утром, чтобы убедиться, что в квартирах нет пострадавших», — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас полиция принимает заявления о поврежденном имуществе местных жителей. К этому привлечены около 40 следователей и 30 оперативников. Также работает около 100 участковых и патрульных, которые обеспечивают круглосуточную охрану поврежденных домов и прилегающей территории.

Вместе с СБУ полиция документирует военное преступление россиян.

«Предварительно, россияне нанесли удар баллистической ракетой. Эксперты изъяли ее остатки, больше информации предоставят после проведения экспертиз», — отметили в МВД.

Там также опубликовали новые фотографии с мест вражеских ударов в Киеве.

Глава МВД Игорь Клименко на месте атаки в Киеве / © МВС

Фото с места атаки по Киеву 24 апреля / © МВС

Фото с места атаки по Киеву 24 апреля / © МВС

Фото с места атаки по Киеву 24 апреля / © МВС

Фото с места атаки по Киеву 24 апреля / © МВС

Фото с места атаки по Киеву 24 апреля / © МВС

Фото с места атаки по Киеву 24 апреля / © МВС

Фото с места атаки по Киеву 24 апреля / © МВС

Напомним, в ночь на 24 апреля российская армия атаковала Киев ракетами и беспилотниками. Враг разрушил жилой дом. По последним данным, погибли девять человек, еще более 90 пострадали.