Атака на Киев 14 ноября: когда вернут свет и тепло в дома

Отопление / © unsplash.com

Реклама

В Киеве ликвидируют последствия ночной атаки РФ, повлекшей за собой перебои со светом и теплом. Представитель КМВА заявила, что проблемы локализованы и будут устранены «до конца суток или в течение нескольких дней».

Об этом Екатерина Поп сообщила в эфире телемарафона.

По словам спикера КМВА, все вызовы, связанные с энерго- и теплоснабжением в столице, уже взяты в работу.

Реклама

«Все проблемы, которые были, полностью локализованы. Скорее всего, вопрос об энерго- и теплоснабжении до конца суток или в течение нескольких дней будет устранен», — заявила Поп.

В то же время, она обратила внимание на важную деталь: некоторые из выявленных проблем оказались локальными и даже не связаны непосредственно с ночным обстрелом.

«Они локальны и не вызваны этой атакой, просто рискованно было продолжать эксплуатировать теплосеть в таком режиме после атаки. Потому решили ее экстренно восстанавливать», — пояснила представительница городской администрации.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские кафиры устроили очередной массированный комбинированный удар. В целом враг запустил по Украине 19 ракет и 430 беспилотников.

Реклама

От массированной атаки серьезно пострадала Киевская область. Зафиксированы последствия вражеской атаки в пяти районах области. Известно о шести пострадавших.

Под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры региона.