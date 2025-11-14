- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака на Киев 14 ноября: когда вернут свет и тепло в дома
Власти Киева пообещали быстро вернуть свет и тепло киевлянам после ночного удара.
В Киеве ликвидируют последствия ночной атаки РФ, повлекшей за собой перебои со светом и теплом. Представитель КМВА заявила, что проблемы локализованы и будут устранены «до конца суток или в течение нескольких дней».
Об этом Екатерина Поп сообщила в эфире телемарафона.
По словам спикера КМВА, все вызовы, связанные с энерго- и теплоснабжением в столице, уже взяты в работу.
«Все проблемы, которые были, полностью локализованы. Скорее всего, вопрос об энерго- и теплоснабжении до конца суток или в течение нескольких дней будет устранен», — заявила Поп.
В то же время, она обратила внимание на важную деталь: некоторые из выявленных проблем оказались локальными и даже не связаны непосредственно с ночным обстрелом.
«Они локальны и не вызваны этой атакой, просто рискованно было продолжать эксплуатировать теплосеть в таком режиме после атаки. Потому решили ее экстренно восстанавливать», — пояснила представительница городской администрации.
Напомним, в ночь на 14 ноября российские кафиры устроили очередной массированный комбинированный удар. В целом враг запустил по Украине 19 ракет и 430 беспилотников.
От массированной атаки серьезно пострадала Киевская область. Зафиксированы последствия вражеской атаки в пяти районах области. Известно о шести пострадавших.
Под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры региона.