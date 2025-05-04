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- Киев
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Атака дронов по Киеву: какие районы пострадали и какие последствия
В результате ночной атаки дронов ВС РФ, которая произошла 4 мая, некоторые районы столицы пострадали от падения обломков.
Ночью Киев пережил очередную воздушную атаку, длившуюся один час.
О последствиях сообщили в КМВА.
В частности, в результате атаки вражеских БпЛА и падения обломков сбитых воздушных целей зафиксировано:
Оболонский район:
возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю
возгорание 7 автомобилей на открытой местности
падение обломков во дворе дома
повреждение здания детского сада
Шевченковский район:
падение обломков и воспламенение в нежилой зоне
Святошинский район:
возгорание трех одноэтажных частных домов
Сейчас все очаги возгорания ликвидированы.
Ранее сообщалось, что 11 человек получили травмы разной степени. Среди них — 2 ребенка.