ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2000
Время на прочтение
1 мин

Атака дронов по Киеву: какие районы пострадали и какие последствия

В результате ночной атаки дронов ВС РФ, которая произошла 4 мая, некоторые районы столицы пострадали от падения обломков.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Атака по Киеву 4 мая

Атака по Киеву 4 мая / © Национальная полиция Украины

Ночью Киев пережил очередную воздушную атаку, длившуюся один час.

О последствиях сообщили в КМВА.

В частности, в результате атаки вражеских БпЛА и падения обломков сбитых воздушных целей зафиксировано:

Оболонский район:

  • возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю

  • возгорание 7 автомобилей на открытой местности

  • падение обломков во дворе дома

  • повреждение здания детского сада

Шевченковский район:

  • падение обломков и воспламенение в нежилой зоне

Святошинский район:

  • возгорание трех одноэтажных частных домов

Сейчас все очаги возгорания ликвидированы.

Ранее сообщалось, что 11 человек получили травмы разной степени. Среди них — 2 ребенка.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
2000
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie