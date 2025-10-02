Атака дронов на Киевщину: в Буче ранен мужчины и произошел масштабный пожар (фото последствий)

Последствия атаки на Киевщину

Реклама

В ночь на 2 октября Россия атаковала Киевщину беспилотниками.

Об этом сообщил ГСЧС Украины в Telegram и обнародовал фото последствий.

В результате вражеского обстрела травмирован мужчина.

Реклама

«Ночью в городе Буча в результате атаки БпЛА возник пожар двухэтажного здания санатория, который не функционирует. Пожар был ликвидирован в 02:13 на площади 600 м². Выявлен травмированный мужчина 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник уточнил, что у мужчины осколковое ранение правой голени. В настоящее время он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая помощь оказывается.

Глава области подчеркнул, что враг намеренно атакует мирные населенные пункты, пытаясь «уничтожить саму жизнь».