ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
522
Время на прочтение
1 мин

Атака дронов на Киевщину: в Буче ранен мужчины и произошел масштабный пожар (фото последствий)

В результате вражеского обстрела травмирован мужчина, у него осколковое ранение правой голени. В настоящее время раненый госпитализирован в местную больницу.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия атаки на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину

В ночь на 2 октября Россия атаковала Киевщину беспилотниками.

Об этом сообщил ГСЧС Украины в Telegram и обнародовал фото последствий.

В результате вражеского обстрела травмирован мужчина.

«Ночью в городе Буча в результате атаки БпЛА возник пожар двухэтажного здания санатория, который не функционирует. Пожар был ликвидирован в 02:13 на площади 600 м². Выявлен травмированный мужчина 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник уточнил, что у мужчины осколковое ранение правой голени. В настоящее время он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая помощь оказывается.

Глава области подчеркнул, что враг намеренно атакует мирные населенные пункты, пытаясь «уничтожить саму жизнь».

Дата публикации
Количество просмотров
522
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie