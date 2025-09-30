Атака дронов на Киевщину: ПВО отразила удар, есть пострадавшая и повреждены дома

Ночью в Киевской области работала ПВО / © ТСН

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Киевщину дронами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

«Очередная ночная вражеская атака дронами в Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попадания в объекты критической инфраструктуры не допущены», — говорится в сообщении.

В Киевской ОВА отметили, что в результате вражеской атаки в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения. У нее острая реакция на стресс и гипертонический криз. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

Напомним, ранее авиационный эксперт Валерий Романенко сообщил, как часто Россия может массированно бить по Украине этой осенью. Он спрогнозировал, что массированные удары по Украине могут быть один раз в 5-6 суток.