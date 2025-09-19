ТСН в социальных сетях

Атака дронов на Киевщину и землетрясение на Камчатке: главные новости ночи 19 сентября 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 сентября 2025 года:

  • Взрыв и вероятное падение дрона в Киеве: власти призывают оставаться в укрытиях Читать далее –>

  • Падение обломков сбитого БпЛА в Киеве: повреждена троллейбусная сеть Читать далее –>

  • Трамп заявил, что санкции Европы против Китая могли бы заставить РФ прекратить войну Читать далее –>

  • Мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку: было предупреждение о цунами Читать далее –>

  • Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием новых дронов в КНДР: посоветовал "прикрутить" им искусственный интеллект Читать далее –>

