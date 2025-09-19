- Дата публикации
Атака дронов на Киевщину и землетрясение на Камчатке: главные новости ночи 19 сентября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 сентября 2025 года:
Взрыв и вероятное падение дрона в Киеве: власти призывают оставаться в укрытиях Читать далее –>
Падение обломков сбитого БпЛА в Киеве: повреждена троллейбусная сеть Читать далее –>
Трамп заявил, что санкции Европы против Китая могли бы заставить РФ прекратить войну Читать далее –>
Мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку: было предупреждение о цунами Читать далее –>
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием новых дронов в КНДР: посоветовал "прикрутить" им искусственный интеллект Читать далее –>