БПЛА Shahed / © MIL.IN.UA

В ночь на 22 сентября Киевская область подверглась атаке вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, в Бориспольском районе в результате удара загорелся трехэтажный жилой дом, а также возник пожар в двух частных домах.

В настоящее время на местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация возгораний. Информация о пострадавших пока не поступала.

«Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — обратился глава области.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 22 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.