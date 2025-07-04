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Атака дронов на Киев: последствия зафиксированы в 13 локациях
Атака на Киев продолжается несколько часов подряд.
По состоянию на сегодняшний день последствия российской атаки фиксируют более чем на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.
Много пострадавшей жилой застройки.
Одновременно атака не прекращается, слишком много целей над Киевом. Наши работают по русским дронам во всех районах.
Оставайтесь в укрытиях. Человеческая жизнь – самая важная!
Святошинский район. Пожар во дворе жилого дома. Подробности уточняем.
Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар