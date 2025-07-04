Атака дронов на Киев: последствия зафиксированы в 13 локациях

Дрон / © ТСН.ua

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По состоянию на сегодняшний день последствия российской атаки фиксируют более чем на 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.

Много пострадавшей жилой застройки.

Одновременно атака не прекращается, слишком много целей над Киевом. Наши работают по русским дронам во всех районах.

Оставайтесь в укрытиях. Человеческая жизнь – самая важная!

Святошинский район. Пожар во дворе жилого дома. Подробности уточняем.

Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар

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