Киев
749
1 мин

Атака дронами на Киев: обломки повредили жилые дома и автомобили, ранены

В столице ночью раздались взрывы — обломки сбитых дронов повредили жилые дома, авто и частные усадьбы, ранены.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 28 сентября Киев подвергся очередной вражеской атаке беспилотников. В результате падения обломков в нескольких районах столицы повреждены жилые и нежилые здания, автомобили, а также частные домовладения. Известно о двух госпитализированных пострадавших.

  • В Дарницком районе обломки упали на припаркованные автомобили и проезжую часть — без пострадавших.

  • В Святошинском районе обломки повредили двухэтажное нежилое здание, ранен один человек, пожар ликвидирован. Также зафиксировано падение обломков на открытую территорию без последствий.

  • В Соломенском районе частично разрушен пятиэтажный жилой дом, возник пожар, пострадал один человек. Огонь локализован, спасатели продолжают ликвидацию возгорания. Повреждены также нежилое здание и частное домовладение – последствия уточняются.

  • В Голосеевском районе обломки рухнули в частном секторе на двух локациях, предварительно без пострадавших.

  • В Днепровском районе обломки повредили припаркованные автомобили, без пострадавших.

Экстренные службы продолжают работать на местах, ликвидируя последствия атаки. Жители столицы призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

