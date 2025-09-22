ТСН в социальных сетях

672
1 мин

Атака БПЛА на Киевскую область: появились кадры разрушений

В нескольких районах Киевской области фиксируют последствия российских обстрелов.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Остол Киевщины

Ночью 22 сентября армия РФ атаковала Киевщину . Есть пострадавший человек и разрушение.

Об этом сообщает ГСЧС.

Подробности

Как отмечается:

  • в Борисполе горели квартира в многоэтажке и частный дом. Повреждения получил транспорт и жилье. Есть пострадавший мужчина 1993 г.р.;

  • в Малой Александровке - пожар в частном доме;

  • в Вышгородском районе - ликвидировано возгорание лесной подстилки;

  • в Фастовском районе – вспыхнул пожар в жилом доме;

  • в Обуховском районе – обломки повредили многоэтажку.

"На местах работают пиротехники ГСЧС, проводится обследование территорий и изъятие опасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 22 сентября российские войска запустили БПЛА по Киевщине. Горели дома, но, к счастью, информация о пострадавших сначала не поступала.

«Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — обращался глава Киевской ОВ Николай Калашник.

672
