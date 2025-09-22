- Дата публикации
Киев
672
1 мин
Атака БПЛА на Киевскую область: появились кадры разрушений
В нескольких районах Киевской области фиксируют последствия российских обстрелов.
Ночью 22 сентября армия РФ атаковала Киевщину . Есть пострадавший человек и разрушение.
Об этом сообщает ГСЧС.
Подробности
Как отмечается:
в Борисполе горели квартира в многоэтажке и частный дом. Повреждения получил транспорт и жилье. Есть пострадавший мужчина 1993 г.р.;
в Малой Александровке - пожар в частном доме;
в Вышгородском районе - ликвидировано возгорание лесной подстилки;
в Фастовском районе – вспыхнул пожар в жилом доме;
в Обуховском районе – обломки повредили многоэтажку.
"На местах работают пиротехники ГСЧС, проводится обследование территорий и изъятие опасных предметов", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 22 сентября российские войска запустили БПЛА по Киевщине. Горели дома, но, к счастью, информация о пострадавших сначала не поступала.
«Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — обращался глава Киевской ОВ Николай Калашник.