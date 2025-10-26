Атака БпЛА на Киев: власть рассказала о последствиях

Враг атаковал Киев

В результате атаки вражеских беспилотников по Киеву в ночь на 26 октября четырнадцать человек получили ранения среди них четверо детей.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

«Количество пострадавших от ночной атаки возросло до 14. Всем оказывается медицинская помощь, госпитализированы», — говорится в сообщении.

В КМВА заявили, что в Оболонском районе обломками повреждена крыша многоэтажки.

На одной из локации в Деснянском районе обломки БПЛА упали на несколько этажей жилого дома.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 26 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 25 октября нанесли ракетный удар по Киеву.