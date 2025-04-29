Атака БпЛА на Киев: в Деснянском районе горит дом и авто, на место вызвали медиков

В Киеве упали обломки БпЛА / © Associated Press

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В результате атаки на Киев обломки вражеского ударного беспилотника рухнули в Деснянском районе столицы.

Об этом говорится в сообщении начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

«В Деснянском районе зафиксировано падение обломков», — говорится в сообщении.

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Кроме того, он заявил, что на место падения обломков вражеского беспилотника направляются спасатели.

В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о пожаре на городе падении обломков БпЛА, а также о вызове медиков.

«Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно горит частный дом и автомобили», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 29 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.