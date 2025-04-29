- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака БпЛА на Киев: в Деснянском районе горит дом и авто, на место вызвали медиков
На место падения обломков вражеского беспилотника направляются спасатели.
В результате атаки на Киев обломки вражеского ударного беспилотника рухнули в Деснянском районе столицы.
Об этом говорится в сообщении начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
«В Деснянском районе зафиксировано падение обломков», — говорится в сообщении.
Кроме того, он заявил, что на место падения обломков вражеского беспилотника направляются спасатели.
В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о пожаре на городе падении обломков БпЛА, а также о вызове медиков.
«Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно горит частный дом и автомобили», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 29 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.